عروض "اندوكاى" بمدارس بيلا بحضور وكيل تعليم كفر الشيخ وخبير يابانى.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور وسيم محمود، مسؤول المدارس القائمة بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، فعاليات اليوم الرياضي "اندوكاي" بالمدارس القائمة التابعة لإدارة بيلا التعليمية، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

شارك في الفعالية هيجوتشي كوهيه، خبير أنشطة التوكاتسو، والدكتورة نور الهدى أحمد راشد، مسئول المدارس القائمة (المكون الثاني لمشروع المدارس المصرية اليابانية)، والدكتورة ولاء صلاح الدين، رئيس قطاع المدارس المصرية اليابانية بالغربية وكفر الشيخ، بحضور حسن بسيوني، مدير إدارة بيلا التعليمية، ومسؤولي ومدربي التوكاتسو بالمحافظة والمشرفين على تنظيم اليوم، أيمن شعبان خبير توكاتسو بوحدة المدارس المصرية اليابانية، وصفوت عبد الرازق، وإكرامي أبو زيد، وأحمد محسن، والدكتورة نداء محمد، والدكتورة رحاب العباسي، ودينا على، وعبد الستار محمد.

انطلقت الفعاليات من مدرسة بدوي للتعليم الأساسي، ثم مدرسة نيل للتعليم الأساسي، وأخيرًا مدرسة الهمة للتعليم الأساسي. وبدأت بترديد النشيدين الوطنيين لمصر واليابان، ثم ألقى الدكتور علاء جودة كلمة عبّر خلالها عن شكره للقائمين على تنظيم الفعالية، مشيدًا بالجهود المبذولة لإخراجها بالشكل المتميز، واختتمت الفعالية بإشادة واسعة بالتنظيم المتميز والجهود المبذولة من مسؤولي التوكاتسو ومعلمي المدارس المشاركة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية المرحلة الثانية من تطبيق أنشطة التوكاتسو الموسعة، والتي تشمل خمس أنشطة رئيسية: الريادة اليومية، المناقشات التوجيهية، مجلس طلاب الفصل، التنظيف، والفعاليات المدرسية. وأكد أن هذه الأنشطة تسهم بشكل كبير في تطوير المنظومة التعليمية وصقل مهارات الطلاب.



ارتداء الملابس اليبانية بمدارس كفر الشيخ



استعراضات يابانية بمدارس كفر الشيخ



الحضور من القيادات والتنفيذيين



جانب من العروض اليابانية بمدارس بيلا



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