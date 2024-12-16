طالب بجامعة الطفل في الزقازيق يبتكر جهاز تنفس تحت الماء بدون أنبوبة أكسجين.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

"جهاز تنفس تحت الماء بدون أنبوبة أكسجين"، هي مشروعات جديدة لطلاب جامعة الطفل بالزقازيق، خرجت للنور وناقشه أساتذة الجامعة بمكتب الابتكار بالجامعة، حيث قال عمر حمدى محمد بالفرقة الأولى كلية الصيدلة، أنه التحق بجامعة الطفل جامعة الزقازيق وهو فى سن العاشرة من عمره، وهناك بدأ فى اختراع سيارة كهربية وغيرها وبعد عامين من التحاقه بجامعة الطفل فكر كثيرا فى اختراع جهاز تنفس تحت الماء بدون أنبوبة اكسجين، وبدأ فى البحث وتجميع المعلومات والنقاش مع أساتذة الكيمياء العضوية بكلية العلوم، بعد أن أشار عليه أساتذة مكتب الابتكار بالجامعة ، لافتا أنه استفاد كثيرا منهم.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه بعد فترة طويلة من البحث استطاع أن يصل إلى ابتكار جهاز تنفس تحت الماء بدون أنبوبة اكسجين وفكرته أنه يعمل على تحليل الماء إلى أكسجين هيدروجين ببطاريات كهربائية يستفيد الغواص من الأكسجين بالتنفس ويخرج النيتروجين إلى أعلى المياه .

وأضاف أنه وضع تصميم للجهاز أن يتم فتح الجهاز للعمل من خلال الضغط على ذر التشغيل، وبعدها يبدأ الجهاز فى العمل بأن تقوم البطاريات المستخدمة بتوصيل الكهرباء الى أعمدة النحاس التى تقوم بدورها بتحليل المياه كهربيا الى الأكسجين والهيدروجين، وذلك بأن يتم استقطاب الأكسجين عن طريق القطب الموجب ويذهب عن طريق أنبوبة بلاستيكية لنهايتها قمامة تنفس تكون على أنف الغواص فى حين يخرج الهيدروجين من عن طريق القطب السالب إلى أعلى المياه وتظهر فقاقيع، وإذا كانت درجة الحرارة مرتفعة يشتعل بلهب أزرق وفرقعة.

وأوضح عمر المخترع أنه يجب أن تتم صيانة الجهاز والتأكد من شحن البطاريات المستخدمة قبل الغوص فى المياه مع التأكد من قدرة البطارية على تغذية الجهاز بالكهرباء مدة العملية التى يقوم بها الغواص والتأكد من دواخل الجهاز، والأجهزة الداخلية جاهزة للعمل ويتم اختبارها قبل إعطاء الجهاز الغوا ، ويجب التأكد من عدم تسرب الهيدروجين إلى غرفة تجميع الأكسجين حرصا على سلامة الغواص.

ولفت إلى أنه يجب تغيير أعمدة النحاس والبطاريات وأسلاك التوصيل بصفة دورية حتى يؤدى الجهاز مهامه بطريقة سليمة وضرورة فحص الجهاز جيدا قبل كل عملية حتى لا تحدث أي مشكلات أثناء الغوص تحت الماء مع ضرورة التأكد من جودة عمل السنسر وغرفة التحكم

وأضاف أنه شارك فى العديد من المسابقات منها مسابقة إنتل ايسف 5 مرات وحصد مراكز متقدمة وصفى على مستوى الجمهورية وشارك فى معرض القاهرة الدورى للابتكار 3 دورات وتم تكريمه من جامعة الزقازيق عدد من المرات

من جانبه أكد الدكتور محمود سطوحى مدير مكتب الابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة الزقازيق، أن المكتب يتبنى الأفكار الابتكارية ويقوم برعاية وتحفيز المبتكرين ، مضيفا أنه لو وجدت فكرة ابتكارية جيدة تفيد المجتمع نقوم بالتعاقد معها لتطويرها وإعدادها للتسويق .

وأضاف الدكتور ماجد أبو هاشم نائب مدير مكتب الابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة الزقازيق، أننا نتبنى الأفكار الجادة منهم ونقدم الدعم الفنى لهم والتعامل مع فكرة الابتكار علميا، ونقوم بتقديم دعم تقديرى ومعنوى ومادى لأن دور المكتب الحكم على الفكرة وأنها قيمة مضافة ،ونصل مع المخترع إلى أن يصل للنموذج الأولى من تصميم الفكرة.



البنر



بمعرض القاهرة الدولى



بنى يحوى تركيب الجهاز وطريقة عمله



تصميم للجهاز



مخترع جهاز تنفس تحت الماء بدون أنبوبة اكسجين