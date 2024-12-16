ضبط 2300 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر بأسواق البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات تموينية وذلك لمواجهة بيع السلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وكذلك مواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء لكسب أرباح بالمخالفة للقانون.

وأسفرت تلك الحملات، التى أشرف عليها محمد رجب هدية مدير مديرية التموين، عن ضبط 2300 عبوة مخصبات ومبيدات زراعية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات .

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .