شباب كفر الشيخ: تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عدد من الفعاليات منها، اللقاء التعريفي عن الذكاء الاصطناعي لأعضاء أندية التطوع بمراكز الشباب، بقاعة التعليم المدني بالمديرية شارك بها 60 عضو من أعضاء أندية التطوع، ضمن خطة النشاط التطوعي بالمديرية.

ونظمت المديرية من خلال المشروع القومي لذوي الهمم بمحافظة كفر الشيخ، عدد من التدريبات لذوي القدرات الخاصة لاكتشاف مواهبهم الرياضية وتنميتها من خلال توفير بيئة مناسبة لممارسة الرياضة في نادى الإرادة والتحدي الذي يحفل بأسماء الأبطال الدوليين من ذوي القدرات كنماذج مضيئة ملهمة للرياضيين كافة.

على جانب آخر، أعلن مديرية الشباب والرياضة عن تحقق فريق سلة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، الفوز ببطولة منطقة كفر الشيخ لكرة السلة تحت 13 سنة بالعلامة الكاملة دون هزيمة واحدة على مدار البطولة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى غزو تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماته في معظم المجالات وتطويعها في خدمة الإنسان وأهمية مواجهة الجانب السلبي لاستخدام تطبيقاته لأن لكل تطبيق جديد نتائج إيجابية وأخرى سلبية، مضيفًا أن أندية التطوع تشارك في تقديم الخدمات التنموية لأفراد المجتمع من خلال المشروعات الخدمية والتنموية المقدمة ضمن الخطة من خلال مراكز الشباب.

وهنأ وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فريق كرة السلة أبناء المشروع القومي للموهبة، مشيرًا إلى أن فوزهم على مدار ثمانية مباريات دون أن يتلقى هزيمة واحدة بفارق نقاط كبير فى كافة مواجهاته على مدار البطولة، مثمناً جهود القائمين على المشروع القومي للموهبة بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة.



تدريبات لذوي الهمم في نادي الإرادة والتحدي



سلة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى تفوز ببطولة منطقة كفر الشيخ