شاهد تصوير جوى للتشغيل التجريبى لمونوريل شرق النيل بدون ركاب.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

تواصل وزارة النقل أعمال التشغيل التجريبى لقطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، شرق النيل، الذى يربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة نصر بالقاهرة، كما يخدم عددا كبيرا من المناطق بالقاهرة الجديدة وصولا لمحطة مترو الاستاد بمدينة نصر.

ويتم تنفيذ مشروع خطى مونوريل شرق النيل لأول مرة داخل جمهورية مصر العربية، حيث يمثل قفزة تكنولوجية جديدة في مجال النقل السككي بالجر الكهربائي والذي يعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الآمن والسريع وغير الملوث للبيئة، يمتد خط مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة.

ويخدم خط مونوريل شرق النيل مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية حيث سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لاتصاله بـ الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد ومع LRT في محطة مدينة الفنون والثقافة.

ويمتد مشروع مونوريل شرق النيل من محطة الاستاد بمدينة نصر ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم ويشتمل على عدد (22) محطة لخدمة مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.