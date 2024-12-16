سيدات العريش يبدعن بعرض منتجات منزلية مبهرة فى فعاليات تنظيم الأسرة.. فيديو

شمال سيناء - محمد حسين

شهد المركز الصحي بحي أبو صقل في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء انطلاق فعاليات حملة “الألف يوم الذهبية”، التي أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان، بالتزامن مع إقامة معرض مميز عرضت فيه سيدات من المنطقة مشغولات يدوية ومنتجات منزلية تعكس التراث السيناوي.

عرضت السيدات منتجات منزلية متنوعة شملت ملابس وأقمشة مطرزة، زينة رمضان، مشغولات خرزية، مستحضرات تجميل طبيعية، وأطعمة جاهزة.

وقد سلط تلفزيون “اليوم السابع” الضوء على هذه المعروضات ضمن تغطيته لفعاليات الحملة. وعبّرت السيدات المشاركات عن سعادتهن بهذه الفرصة التي ساهمت في تعزيز تسويق منتجاتهن ودعم الاقتصاد المحلي للأسر.

أوضح الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الحملة التنشيطية تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا تحت شعار “الألف يوم الذهبية”، وبدأت من مركز الرعاية الصحية الأولية بأبي صقل، وتستمر حتى 26 ديسمبر 2024.

من جهتها، أكدت الدكتورة جليلة لطفي، مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة تشمل توفير الكشف الطبي المجاني، الأدوية الخاصة بالصحة الإنجابية، ووسائل منع الحمل طويلة المدى. كما أشارت إلى وجود بروتوكول تعاون مشترك بين مديرية الصحة ومديرية الأوقاف بالمحافظة بهدف تكثيف الجهود التوعوية التي تواكب انطلاق الحملة في الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية.

صرّحت بدر سعد، مسؤولة نوادي المرأة، بأنه تم إقامة معرض للمشغولات اليدوية لعضوات النادي في المركز الحضري بأسيوط. واشتمل المعرض على منتجات حرفية سيناوية مثل الكليم السيناوي، التطريز، الكروشيه، الفوم، ومصنوعات الجلد، إضافة إلى المأكولات والمخبوزات. كما أشارت إلى تنظيم مسرح للعرائس لمناقشة القضايا المجتمعية بأسلوب مبسّط.