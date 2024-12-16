سويسرا تسجل رقما قياسيا بعدد أجهزة الصراف الآلى المنفجرة عام 2024

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ذكرت الإدارة الفيدرالية فى سويسرا أن 25 هجومًا بالمتفجرات استهدفت أجهزة الصراف الآلى بالبلاد فى عام 2024، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا.

وأوضحت الإدارة الفيدرالية - وفقًا لصحيفة "لا تريبون دو جنيف" السويسرية، أن عدد أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك التي تعرضت للهجوم بالمتفجرات لم تكن مرتفعة كما هو الحال هذا العام فى سويسرا.



وأضافت أن المسلحين فجروا 25 جهاز صراف آلي في منتصف ديسمبر الجارى، ولا تشمل هذه الأرقام محاولتي الهجوم التفجيري في مايو الماضي في "لانغناو"، وفي نوفمبر الماضي في "فينيجن - كانتون برن".



وفي عام 2022، كان هناك 57 هجومًا لكن تم استخدام الغاز أو الأدوات بشكل أكبر..وفي عام 2021 كان هناك 49 هجومًا، وفي 2020 كان هناك 44 هجومًا.



ويتولى مكتب المدعي العام الاتحادي بسويسرا مسئولية التحقيق في هذه الهجمات طالما تم استخدام المتفجرات، وأكد أن الهجمات على أجهزة الصراف الآلي هي ظاهرة دولية تؤثر على أوروبا بأكملها. وغالبا ما يتصرف مرتكبو هذه الجرائم خارج حدود الكانتونات والحدود الوطنية.