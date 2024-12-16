سكرتير عام محافظة الأقصر يبحث 25 شكوى ويستجيب لمطالب الأهالى باليوم المفتوح

الأقصر – أحمد مرعى

استجاب محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، لمطالب المواطنين خلال انعقاد اليوم المفتوح بديوان عام محافظة الأقصر، حيث بحث السكرتير العام لمحافظة الأقصر عدد 25 طلب بلقاء اليوم المفتوح، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بفتح كافة قنوات التواصل مع المواطنين لبحث طلباتهم وشكواهم، وإيجاد أنسب الحلول لها بالتنسيق ما بين كافة الجهات المعنية، بهدف التيسير على المواطنين وتقديم خدمات لائقة لهم.

وأوضح محمود سعد مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر، أنه تناول لقاء اليوم المفتوح بحث ودراسة 25 طلب تنوعت فيما بينها ما بين طلبات خاصة بتوفير فرص عمل وتقديم مساعدات وتوصيل مرافق وتوفير سكن، إلى جانب توفير المساعدات لخدمات تكافل وكرامة وخدمات التضامن الاجتماعى، وذلك بحضور ممثلي رؤساء المدن ومسؤولي الجهات المعنية.

وأكد السكرتير العام لمحافظة الأقصر، أن لقاء اليوم المفتوح يعد أحد أهم قنوات التواصل ما بين المواطنين ومسئولي الجهات المختلفة ، حيث يتم إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، مشيرا إلى حرص قيادات محافظة الأقصر على البت في مشكلات المواطنين وإزالة أسباب الشكاوى في أسرع وقت ممكن لضمان حصول المواطنين على حقوقهم كاملة بما يتناسب مع القانون.

ومن الجدير بالذكر أن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر يعطى الأولوية القصوى لبحث ومناقشة مشكلات وطلبات الأهالي من خلال انعقاد لقاءات اليوم المفتوح بالديوان العام ومجالس المدن بشكل دوري، إلى جانب الاستماع لمشكلات الأهالى من خلال لقائه بهم بمكتبه أو في جولاته الميدانية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



سكرتير عام الأقصر يستجيب لمطالب الأهالى باليوم المفتوح



سكرتير عام محافظة الأقصر يبحث 25 شكوى باليوم المفتوح