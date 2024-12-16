رفع 115 طن من التراكمات والمخلفات بمدينة الزينية شمال الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، برئاسة أحمد أبو عيش رئيس المدينة، حملات نظافة وتجميل بالتنسيق مع رؤساء القري ومسؤولي قطاع النظافة، في ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الاقصر برفع كفاءة منظومة النظافة وتوسعة وتمهيد الطرق حرصا على سلامة المواطنين وسهولة الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المراكز والمدن.

ونجحت تلك الحملات في تنفيذ تسوية وتوسعة لطريق ترعة الصعايدة بالعشي وتم رفع حوالي 115 طن تقريباً من التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة بالشوارع الرئيسية والجانبية بالمدينة والقرى التابعة لها، وتم تنفيذ أعمال قص وتهذيب الأشجار بالشارع الرئيسي بالزينية (الاقصر- العشي) وذلك لسهولة الرؤية الليلية حفاظاً على سلامة المواطنين وسهولة الحركة المرورية بالطرق، وتم تركيب أغطية المناهل الخاصة بالصرف الصحي بالزينية وتحديداً بمنطقة السنترال ومنطقة وسط المدينة.

كما تابع أحمد أبو عيش رئيس مدينة الزينية، أعمال قص وتهذيب الأشجار بمدينة الزينية بنجع العبابدة وذلك لوضوح الرؤية الليلية حفاظاً على سلامة المواطنين من المخاطر، وفى سياق متصل ، تم تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية وتوسعة مدخل قرية الصعايدة من الناحية الغربية حتى مرشح مياه الصعايدة ورفع التراكمات من قرى الزينية بحري، والعشي، والمدامود قبلى، والمدامود بحري ، حيث بلغ إجمالي التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة حوالي 85 طن تقريباً، وتفقد رئيس المدينة الوحدة الصحية بأبو طربوش بالمدامود قبلي وتم التنبيه على رئيس قرية المدامود قبلي برفع كفاءة الإنارة بالمنطقة محيط الوحدة الصحية لرفع المعاناة على المواطنين وحرصاً على سلامتهم.

فيما أعلن أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه تم تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد للمنطقة المحيطة بمساكن مدينة الشمس بالمدامود بحرى وذلك استعدادا لزراعتها بأشجار الزينة استجابة لمطالب المواطنين من سكان مدينة الشمس، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو رفع كفاءة منظومة النظافة وتوسعة وتمهيد الطرق.