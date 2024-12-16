رئيس وزراء باكستان يزور مصر للمشاركة في قمة الدول الثماني النامية

كتبت: هناء أبو العز

يقوم رئيس الوزراء محمد شهباز شريف بزيارة رسمية إلى مصر في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2024 للمشاركة في القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني النامية (D-8) المنعقدة في القاهرة.

وقبل القمة، سيحضر نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية السيناتور محمد إسحاق الجلسة الحادية والعشرين لمجلس وزراء مجموعة الثماني في 18 ديسمبر 2024.

ويأتي موضوع القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني حول "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد".

وفي القمة، سيؤكد رئيس الوزراء على أهمية الاستثمار في الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء اقتصاد قوي وشامل؛ خلق فرص العمل، النهوض بالابتكار؛ وتعزيز ريادة الأعمال المحلية، وسوف يعرب عن التزام باكستان القوي بالمثل العليا لمجموعة الثماني؛ نؤكد على أهمية تعزيز الشراكات من أجل المنفعة المتبادلة والرخاء؛ وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والسياحة. وسيؤكد أيضًا على حوافز باكستان لتمكين الشباب والتنمية المالية.

وسيحضر رئيس وزراء باكستان أيضًا الجلسة الخاصة لمجموعة الدول الثماني بشأن الأزمة الإنسانية وتحديات إعادة الإعمار في غزة ولبنان للتداول حول الوضع الناجم عن العدوان الإسرائيلي في الشرق الأوسط. وسيؤكد موقف باكستان المبدئي بشأن الوضع في فلسطين ويدعو إلى السلام في الشرق الأوسط.

ومن المنتظر أن يعقد رئيس الوزراء على هامش القمة اجتماعات ثنائية مع القادة المشاركين.