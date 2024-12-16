حصاد الوزارات.. بدء سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية غدا وحتى 26 ديسمبر

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات..

وزارة التضامن: بدء سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين غدا وحتى 26 ديسمبر

وزارة التعليم تحدد ضوابط التعامل مع الطلبة غير المسددين للمصروفات

وزارة العمل تعلن عن 7878 فُرصة عمل جديدة في 101 شركة خاصة

وزيرة التضامن تفتتح فعاليات مؤتمر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية

وزارة التموين تعلن استعداداتها لموسم قصب السكر المقبل 2025

وزير الزراعة يتفقد مركز الأقصر التنسيقي بعد الانتهاء من أعمال تجهيزه بالكامل

وزير الأوقاف بختام الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء: تحقيق الأمن أفضل ما نقدمه للعالم

وزير الزراعة :دعم مشروعات صغار المزارعين والمرأة المعيلة وتسويق إنتاجها

وزارة التضامن: فتح المجال للسيدات للمشاركة فى الإشراف على حج الجمعيات الأهلية