اليوم السابع
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الإثنين، 16 ديسمبر 2024 05:55 م
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حصاد الوزارات.. بدء سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية غدا وحتى 26 ديسمبر

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. بدء سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية غدا وحتى 26 ديسمبر الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب: محمد الأحمدى

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التضامن الاجتماعى

حج الجمعيات الاهليه

الجمعيات الاهليه

وزاره التعليم

وزاره العمل

المركز القومى للبحوث

وزير الزراعه

دار الافتاء



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