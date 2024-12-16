اليوم السابع
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جيش الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدات عدة بالضفة الغربية

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 02:10 ص
جيش الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدات عدة بالضفة الغربية جيش الاحتلال الإسرائيلى
محمد جمال

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اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلى، عدة قرى وبلدات فلسطينية بالضفة الغربية، وأغلق بعضها، واعتقل عددا من الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن الاقتحامات تركزت شمالى الضفة فى محافظة سلفيت، حيث أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، البوابة الحديدية المقامة على الشارع المؤدى إلى القرى الغربية لمحافظة سلفيت، قرب بلدة قراوة بنى حسان، كما أغلقت البوابة الحديدية المقامة عند مدخل بلدة كفل حارس شمال المحافظة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت، قبل أن تغلق البوابة الحديدية المقامة عند مدخلها، كما أقامت حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة دير بلوط، غرب المحافظة.

وفى محافظة جنين، ذكرت الوكالة أن جيش الاحتلال الإسرائيلى اعتقال شابا من بلدة يعبد جنوب المدينة، مشيرة إلى اندلاع مواجهات فى البلدة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.







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