جامعات أمريكية تحث طلابها الدوليين على العودة إلى الولايات المتحدة قبل تنصيب ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

سلط موقع أكسيوس الأمريكى الضوء على حث عدد من الجامعات فى الولايات المتحدة الطلاب الدوليين فيها الذين كانوا قد سافروا إلى أوطانهم لقضاء عطلة الشتاء، على العودة إلى البلاد قبل أن يتم تنصيب دونالد ترامب، خوفا من حظر السفر.

وكان ترامب قد تعهد بملاحقة الهجرة القانونية وغير القانونية على حد السواء، ويشعر قادة الجامعات بالقلق من أن أحد أول الإجراءات التى قد يقوم بها هى إصدار أمر تنفيذى يقيد الدخول إلى الولايات المتحدة مثلما فعل عندما أصدر حظر الدخول من دول إسلامية فى 2017.

وأخبرت نحو 10 جامعات على الأقل، أغلبهم على الساحل الشرقى، طلابها الدوليين بالعودة قبل التنصيب المقرر فى 20 يناير، ومن بينهم جامعات ثاوثرن كاليفورنيا وبراون وبنسلفانيا ومعهد ماسوشستس وغيرها.

وقالت جامعة جنوب كاليفورنيا في رسالة بالبريد الإلكتروني للطلاب الحاصلين على تأشيرات خاصة، إنه من المتوقع أن يكونوا في الفصل الدراسي عندما يبدأ الفصل الدراسي في 13 يناير، وأن هذا "مهم بشكل خاص نظرًا لأن الإدارة الرئاسية الجديدة ستتولى منصبها في 20 يناير 2025، وكما هو شائع، قد تصدر أمرًا تنفيذيًا واحدًا أو أكثر يؤثر على السفر إلى الولايات المتحدة ومعالجة التأشيرات".

وجاء فى الرسالة أيضا: بينما لا يوجد يقين من إصدار مثل هذه الأوامر، فإن الطريقة الأكثر أمانًا لتجنب أي تحديات هي التواجد جسديًا في الولايات المتحدة قبل بدء الفصل الدراسي الربيعي.

ونقل أكسيوس عن سيركان كانديلوت، مدير البرامج الإبراهيمية وأستاذ مساعد في جامعة كونيتيكت، الذى ذهب إلى الولايات المتحدة قادما من تركيا في عام 2014 للحصول على درجة الدكتوراه، إنه من باب الاحتياط، لم يسافر خارج البلاد خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

ويقول أيضًا إنه لن يفعل ذلك عندما يعود ترامب إلى منصبه في يناير لأنه "لن يخاطر" بعدم قدرته على العودة إلى الولايات المتحدة.