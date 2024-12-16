ثلاثة شهداء فى قصف مدفعى إسرائيلى استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

كتب محمد عبد العظيم

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط ثلاثة شهداء في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتكب جيش الاحتلال، مجزرة جديدة بحق المدنيين في خان يونس جنوب قطاع غزة، إذ قصف مدرسة أحمد عبد العزيز التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والتي تضم العديد من النازحين، مُستهدفًا عمدًا النساء والأطفال.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44.976 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106.759 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.