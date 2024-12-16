توقيف سيارة بابا الفاتيكان لإعطاءه بيتزا على شكل قلب في كورسيكا.. فيديو

فاطمة شوقى

تمكن أحد أصحاب الفنادق في أجاكسيو، فى جزيرة كورسيكا الفرنسية، من إيقاف سيارة بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس خلال زيارته الأولى للجزيرة، وإعطاءه بيتزا على شكل قلب، وفقا لموقع روما.

وكان بابا الفاتيكان دعا خلال زيارته إلى جزيرة كورسيكا الفرنسية ولقاءه مع الرئيس إيمانويل ماكرون ، إلى السلام ، وإنهاء الحروب ، مؤكدا أن "الحرب هزيمة".

وأشار موقع الفاتيكان نيوز، إلى أن البابا أطلق نداء من أجل السلام لكل من الشرق الأوسط وللشعبين الروسي والأوكراني، في خطاب ألقاه بكاتدرائية أجاكسيو في جزيرة كورسيكا الفرنسية.

وتبادل البابا فرنسيس الهدايا والنكات ، واستقبل البابا بكلمات شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جاء إلى أجاكسيو لتحيته قبيل مغادرته كورسيكا، وجهة رحلته الرسولية السابعة والأربعين.

وفي غرفة صغيرة في المطار تحمل اسم نابليون، ومجهزة بكرسي عليه شعار الفاتيكان وفرنسا وأوروبا، دخل البابا والرئيس معًا من نفس المدخل ، وقدم له على الفور هدية: كتاب كبير مخصص لكاتدرائية نوتردام، تم ترميمه بعد الحريق الدرامي عام 2019 وأعيد فتحه للجمهور قبل أسبوع، في 7 ديسمبر.

وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية، إلى أنه في استقبال بابا الفاتيكان لدى وصوله مطار أجاكسيو وزير الداخلية برونو ريتايو ، قبل أن يتم استقباله رسميا مع عزف للمقطوعات الموسيقية المعروفة في جزيرة "كورسيكا".

ورحب الكاردينال فرانسوا كزافييه بوستيلو ، أسقف أجاكسيو ، بهذه الزيارة التاريخية.. قائلا: "إن البابا فرنسيس يحب كثيرا التقاليد الشعبية ومازال لدينا الكثير من هذه التقاليد الشعبية لذا سيكون البابا سعيدا أن يرى كيف نعيش وما نفعله وتقاليدنا الشعبية".