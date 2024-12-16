تكريم المعلمين المتميزين وتنظيم فعاليات رياضية فى منطقة شمال سيناء الأزهرية

شمال سيناء ـ محمد حسين

كرم محمد عبد العظيم، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، هشام حسين، المعلم بمعهد بنين العريش الجديد، ونهى السيد، المعلمة بمعهد أسامة بن زيد الابتدائي، تقديرًا لجهودهما المتميزة في تحسين العملية التعليمية، في خطوة تهدف إلى دعم وتشجيع المعلمين المبدعين حيث قام حسين بتقديم البرنامج المميز "عباقرة الأزهر"، بينما ساهمت نهى في تفعيل معرض نادي اللغة الإنجليزية التفاعلي.

وأعرب عبد العظيم، عن أهمية التكريم باعتباره من أبرز العوامل المحفزة للعاملين المتميزين، حيث يسهم في تنمية الطاقات والمهارات والقدرات لدى المعلمين، مؤكدا أن التكريم ليس مقتصرًا على زمان أو مناسبة معينة، بل هو سلوك مستمر في تحفيز المبدعين سواء كانوا من المعلمين أو الطلاب.

وتابع الدكتور عادل السايس، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والدينية، ختام تدريب معلمي اللغة العربية على المنهج الجديد للصف الأول الإعدادي، وذلك تحت إشراف إبراهيم شبانة، مدير إدارة التدريب، حيث أبدى إعجابه بالمستوى التدريبي العالي الذي شهدته الدورة.

في سياق آخر، تفقد الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، البرنامج التدريبي لمعلمي اللغة العربية، مثنيًا على مستوى التدريب الذي تم تقديمه، وكان حاضرًا في البرنامج التدريبي أحمد الضمر، موجه عام اللغة العربية، حيث شهد اللقاء التزام المعلمين بتنفيذ المنهج الجديد بأسلوب متميز.

وفي إطار دعم الصحة البدنية للطلاب، شاركت منطقة شمال سيناء الأزهرية في فعاليات المشروع القومي "معًا لقوام أفضل"، والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، مثل كلية التربية الرياضية بجامعة العريش. المشروع يهدف إلى نشر الوعي بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية حول مخاطر تشوهات القوام وأهمية السلوك الصحي السليم. حيث تم الكشف على 300 طالب وطالبة في المرحلة الإعدادية من خلال سلسلة من الاختبارات الطبية التي شملت قياس اللياقة البدنية والتعرف على التشوهات القوامية.

وشهد المشروع عقد ندوتين تثقيفيتين، الأولى بعنوان "العادات الصحية والغذائية السليمة"، والتي قدمها كل من الدكتور محمد سعيد والدكتورة إيناس طه، أستاذة التربية الصحية، بينما كانت الندوة الثانية بعنوان "أهمية ممارسة الرياضة ورفع معدلات اللياقة البدنية والقوام السليم"، التي تناولت أهمية التوازن الغذائي وأثر الرياضة على صحة الجسم والقوام.