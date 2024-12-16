تقرير: تلوث الهواء الخطر الرئيسي على صحة الأوروبيين.. ويقتل 240 ألف حالة سنويا

فاطمة شوقى

لا يزال الأوروبيون يتعرضون لمستويات تلوث هواء أعلى بكثير من التوصيات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، حيث يعزى ما يقرب من 240 ألف حالة وفاة سنويا إلى هذه المشكلة، حسبما أظهرت البيانات المقدمة من وكالة البيئة الأوروبية أن ما يقرب من 75% من النظم البيئية الأوروبية تتعرض أيضًا لمستويات ضارة من تلوث الهواء.

وأشار تقرير نشرته صحيفة لابانجورديا الإسبانية، إلى أن التلوث هو الخطر الصحي الرئيسي بالنسبة للأوروبيين، فهو يسبب العديد من الأمراض المزمنة والوفيات، وخاصة في المدن والمناطق المحيطة بالمدن.

وتأتي بيانات المنطقة الاقتصادية الأوروبية في اليوم الذي يدخل فيه توجيه الاتحاد الأوروبي الجديد لجودة الهواء حيز التنفيذ، يقدم التوجيه هدفًا لعام 2030 لمعايير الانبعاثات الجديدة بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

خريطة من التقرير الصحي الجديد الصادر عن وكالة البيئة الأوروبية توضح مستويات الوفيات الناجمة عن الجسيمات الدقيقة في جميع أنحاء أوروبا.

وتم وضع معايير جديدة لجودة الهواء بحلول عام 2030 تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية وتتضمن الالتزام بالتحكم في الملوثات الإضافية مثل الجسيمات متناهية الصغر والكربون الأسود والأمونيا.

وتوضح الوكالة الأوروبية للبيئة أن منظمة الصحة العالمية لديها أدلة علمية تظهر أن الشيء الأكثر ضررًا هو التعرض طويل الأمد للجسيمات الدقيقة - أصغر من 2.5 ميكرومتر - والتي تعزو إليها 239000 حالة وفاة.