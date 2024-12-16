تعليم سوهاج تشارك في منتدى تميز المعلم بعنوان "التربية العملية بدائل وحلول"

سوهاج محمود مقبول

شارك الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، فاضل النحاس، مدير عام التعليم العام بالمديرية، في فعاليات المنتدى الأول "لتميز المعلم"، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم وتحسين جودة تأهيل المعلمين في الجامعات الحكومية المصرية.

وتمحور المنتدى الذي حمل عنوان "التربية العملية - بدائل وحلول" حول تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لدعم وتأهيل معلمي المرحلة الابتدائية في مصر. كما ركز المنتدى على أهمية وضع نظم تعليمية مشتركة بين كليات التربية، المسؤولة عن إعداد وتأهيل المعلمين علميًا وعمليًا، ووزارة التربية والتعليم، المسؤولة عن توظيفهم.

هدف المنتدى إلى الوصول إلى تفاهمات مشتركة حول الممارسات والتحديات التي يواجهها طلاب كليات التربية خلال فترة تدريبهم العملي في المدارس. وناقش المشاركون في الفعالية مجموعة من الحلول لتلك التحديات بما يعزز قدرة المعلمين على اكتساب المهارات التعليمية المتخصصة التي تمكنهم من تعزيز مهارات التعلم الذاتي لدى الطلاب، ودعم جهود إصلاح التعليم في مصر.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد السيد أن المشاركة في هذا المنتدى تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، الهادفة إلى رفع الكفاءة المهنية للمعلمين عبر المشاركة في الفعاليات الدولية والمحلية، مشيرًا إلى أن التعاون بين الوزارة وكليات التربية يعد خطوة مهمة نحو تحسين أداء المعلمين ودعمهم في مهامهم التعليمية، وتحسين أساليب إعداد المعلمين وتوفير بيئة تعليمية أكثر احترافية تواكب التطورات الحديثة في مجال التعليم.