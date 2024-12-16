تعرف على الخدمات الطبية المقدمة فى البحر الأحمر ضمن مبادرة "بداية جديدة"

البحر الأحمر - عماد عرفة

قدمت مديرية الصحة والسكان فى البحر الأحمر العديد من الخدمات الطبية المختلفة للمواطنين بحميع مدن المحافظة ضمن مبادرة بداية جديدة التى اطلقها الرئيس السيسى، حيث يتم تنفيذ تلك الخدمات تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبتنفيذ إشراف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر

وقدمت المديرية مختلف مدن وقرى المحافظة خلال الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر 2024 الفعاليات 55 الف و868 خدمة خدمة طبية للمنتفعين، شملت الفعاليات تنظيم فرق طبية ثابتة ومتحركة في مختلف المواقع على مستوى المحافظة، حيث تم تقديم خدمات علاجية ووقائية واسعة النطاق في العديد من التخصصات.

وكانت المواقع الرئيسية للتنفيذ كالتالي فرق ثابتة بمستشفى الحميات والغردقة العام صباحًا، و فرق ثابتة في جميع الوحدات الصحية بالمحافظة، وفرق ميدانية في مساجد ومناطق مختلفة مثل مسجد الخالدين في إدارة سفاجا، ومسجد الميناء في إدارة الغردقة، ومسجد عفيفي في إدارة غارب، ومسجد 68 في إدارة مرسى علم، ومسجد الزهراء الجديد في إدارة القصير.

واستفاد من المبادرة 25,227 منتفعًا عبر تقديم خدمات طبية تشمل الأشعة، المعامل، العلاج الطبيعي، العمليات الجراحية، الأسنان، الأورام، العيادات، غسيل الكلى، الحضانات والعناية المركزة.

كما تم تقديم خدمات وقائية لعدد 1,527 منتفعًا، شملت التطعيمات الروتينية للأطفال حتى الساعة السادسة مساءً، إضافة إلى تقديم خدمات الكشف المبكر ل15,424 منتفعًا في إطار المبادرات الرئاسية المختلفة، مثل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة " السكر، الضغط، الاعتلال الكلوي وفحص الثدي، صحة الأم والجنين، فحص السمعيات، فحص المقبلين على الزواج، والغدة الدرقية، بالإضافة إلى حملة “قلبك أمانة”، والتثقيف الصحي.

و في مجال تنظيم الأسرة، فقد تم تقديم خدمات ل9,653 منتفعة، تضمنت وسائل تنظيم الأسرة المختلفة بالإضافة إلى ندوات توعوية، متابعة الحمل، السونار، وكشف النساء، وتم تفعيل خدمات بنك الدم ل361 منتفعًا، تشمل صرف الدم، البلازما، والصفائح الدموية، إضافة إلى تجميع الدم خلال اليوم، وتنظيم قوافل طبية استفاد منها 786 منتفعًا.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على أهمية مشاركة جميع المواطنين للاستفادة من هذه الخدمات الهامة التي تهدف إلى تعزيز صحة المواطنين وبناء الإنسان في مختلف أنحاء المحافظة.