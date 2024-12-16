تعرف على الحركة البحرية وتداول البضائع بموانئ البحر الأحمر اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1134 شاحنة و445 سيارة

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 506 شاحنات و426 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 628 شاحنة و19 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Alcudia Express بينما تغادر السفينتين الحرية2 ودليلة ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة وغادرت السفينتين الحرية و Alcudia Express.

كما تم تداول 2300 طن بضائع و 405 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا ، آور وآيلة.

و يستعد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة sea wave2 علي متنها 340 سيارة بوزن 680 طن قادمة من السعودية، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1870 راكب بموانيها.