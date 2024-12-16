اليوم السابع
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الإثنين، 16 ديسمبر 2024 01:51 م
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تعرف على أسعار الأسماك اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 فى الإسكندرية.. صور

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 01:04 م
تعرف على أسعار الأسماك اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 فى الإسكندرية.. صور مرجان
الإسكندرية - جاكلين منير

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شهدت أسواق السمك بالإسكندرية نشاط ملحوظ مع عرض أنواع مختلفة من الأسماك الشنوية أبرزها أسماك الدنيس والسبيط والجمبرى والكابوريا.


وجاءت قائمة الأسعار اليوم كالتالى :

* بساريا 40 جنيها

* سردين بلدي المكس كبير 120 جنيها

* تونة بلدي  لحم  250 جنيها

* سمك قاروص 220 جنيها

* سمك مرمار 170 جنيها


* جمبري مقشر بلدي الربع رصاصى 130 جنيها، والقزاز  180 جنيها

* مكرونة حارد بلدي كبيرة 160 جنيها

* لوت بحر كبير حي  200 جنيها

* سمك موسى 220 جنيها

* سمك بطاطا 180 جنيها

* دنيس بحر 280 جنيها

* شراغيش  سنارة 150 جنيها

* بربون احمر فراولة 280 جنيها

* سمك فراخ 170 جنيها

* سمك دراك 170 جنيها

* سمك مازلى 160 جنيها

* سمك مرجان كبير  160 /170 جنيها

* سمك ميرا 170 جنيها

* جندوفلي 90 جنيها

* جمبري بلدي  بحر   500/400 جنيها

* كابوريا مبطرخه 180 جنيها

* سبيط حبار 330 جنيها

* بلطى  البرلس 85//90 جنيها

*بوري مبطرخ 150/160/170/180

*جمبري مستورد ممتاز وسط 350 جنيها

* جمبري مستورد ممتاز كبير 380 جنيها

* جمبري بلدى 300/ 400  جنيها


* جمبرى مقشر بلدى من130 إلى 180 جنيها

* كاليمارى قراطيس 220 جنيها

بربون فراولة5
بربون فراولة

 

جندوفلى 7
جندوفلى

 

مرجان4
مرجان

 







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اسعار السمك

سوق السمك

سمك الاسكندرية




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