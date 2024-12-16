تعرف على أسعار الأسماك اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 فى الإسكندرية.. صور

شهدت أسواق السمك بالإسكندرية نشاط ملحوظ مع عرض أنواع مختلفة من الأسماك الشنوية أبرزها أسماك الدنيس والسبيط والجمبرى والكابوريا.
وجاءت قائمة الأسعار اليوم كالتالى :
* بساريا 40 جنيها
* سردين بلدي المكس كبير 120 جنيها
* تونة بلدي لحم 250 جنيها
* سمك قاروص 220 جنيها
* سمك مرمار 170 جنيها
* جمبري مقشر بلدي الربع رصاصى 130 جنيها، والقزاز 180 جنيها
* مكرونة حارد بلدي كبيرة 160 جنيها
* لوت بحر كبير حي 200 جنيها
* سمك موسى 220 جنيها
* سمك بطاطا 180 جنيها
* دنيس بحر 280 جنيها
* شراغيش سنارة 150 جنيها
* بربون احمر فراولة 280 جنيها
* سمك فراخ 170 جنيها
* سمك دراك 170 جنيها
* سمك مازلى 160 جنيها
* سمك مرجان كبير 160 /170 جنيها
* سمك ميرا 170 جنيها
* جندوفلي 90 جنيها
* جمبري بلدي بحر 500/400 جنيها
* كابوريا مبطرخه 180 جنيها
* سبيط حبار 330 جنيها
* بلطى البرلس 85//90 جنيها
*بوري مبطرخ 150/160/170/180
*جمبري مستورد ممتاز وسط 350 جنيها
* جمبري مستورد ممتاز كبير 380 جنيها
* جمبري بلدى 300/ 400 جنيها
* جمبرى مقشر بلدى من130 إلى 180 جنيها
* كاليمارى قراطيس 220 جنيها
بربون فراولة
جندوفلى
مرجان
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