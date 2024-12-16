تحرير 149 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية فى الشرقة

الشرقية - إيمان مهنى

شنت مديرية التموين حملات رقابية مكثفة على الأنشطة التجارية بمحافظة الشرقية وضبط وتحرير محاضر للمخالفين، أسفرت عن ضبط 149 محضرا وضبطت 12 ألف عبوة منديل مجهولة المصدر.

قامت حملة تموين قطاع الجنوب برئاسة عاطف عراقي و عادل عبد العزيز من مفتشي المديرية ، والدكتور إبراهيم سلام إبراهيم رئيس قطاع تموين الشرق ، بشن حملة تموينية على المحال التجارية وذلك بدائرة مركز الزقازيق، وأسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي، تحرير محضر رقم 37593 جنح الزقازيق ضد صاحب مخزن ورقيات بقرية الطاهرة لضبط 100 كرتونة مناديل ورقية بإجمالي 12000 علبة مناديل ورقية جيب مجهولة المصدر.

محضر برقم 37594 جنح الزقازيق ضد صاحب مدشة جرش حبوب بقرية المسلمية المخالفة لضبط طن نخالة خشنة مجهولة المصدر بالمدشة.

كما تم تحرير 2 محضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع بالمحل، و11 محاضر جنح عدم ممارسة نشاط لتجار تموينين وعدم الإعلان عن الأسعار.

ولضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة تم تحرير (149) محضراً خلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية مقسمة مابين (101) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخابز تعمل بدون ترخيص و ( 48) محضراً في مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص .