اليوم السابع
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تأهيل شبكات مياه الشرب بالعمارات السكنية شرق النيل ببنى سويف

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 10:55 ص
تأهيل شبكات مياه الشرب بالعمارات السكنية شرق النيل ببنى سويف شبكات مياه الشرب
بنى سويف هانى فتحى

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تابعت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب ببنى سويف ، أعمال تأهيل شبكات مياه الشرب الخاصه بالعمارات السكنيه بني سليمان و بياض العرب و العلالمه بشرق النيل، في إطار الإهتمام الدائم و المستمر بأعمال الصيانات و رفع كفاءة و مستوي خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

وأكدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حرص الشركة الدائم على الارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمه للمواطنين واكتساب رضاهم، من خلال العمل ضمن منظومة واحدة و طبقاً لخطة مستهدفة لأعمال صيانات دورية وإحلال و تجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، و العمل المستمر لتحسيت جودة الخدمات المقدمة، وكذلك التأكيد علي جودة العمل و تطوير الأداء العام المطلوب من العاملين وفقاً لمعاير قياسية و الأرتقاء بسرعة الأداء الخدمي.

 







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