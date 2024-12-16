النمسا تطالب ألمانيا بإنهاء تطبيق ضريبة تخزين الغاز

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جددت وزيرة المناخ والطاقة في النمسا ليونور جيفيسلر دعوتها الى ألمانيا من أجل إنهاء ضريبة تخزين الغاز الألمانية على امدادات الغاز القادمة للنمسا .



وقالت الوزيرة في تصريح لها اليوم الاثنين قبل اجتماع لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل إنها واثقة من التوصل إلى حل لكنها لا تزال تبقي العملية القانونية مفتوحة.



وكانت ألمانيا قد أعلنت بالفعل عن إنهاء هذه الضريبة في مطلع العام الجديد ولكن التغيير السياسي والانتخابات المرتقبة في ألمانيا سوف يجعل قانون الضريبة يظل معلقًا.



وذكرت الوزيرة إن الرسوم الإضافية تجعل الغاز أكثر تكلفة في النمسا وقد أدت بالفعل إلى تكاليف قدرها 60 مليون يورو .



واضافت جويسلر قائلة "هذه هي الأموال يدفعها العملاء الذين يقومون بتدفئة منازلهم بالغاز".