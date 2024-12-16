الموافقة على تخصيص قطع أراض ومساحات لإنشاء مشروعات خدمية فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحي

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف_في اجتماعه، برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم، على تخصيص بعض قطع من أراض ومساحات "أملاك دولة "لإقامة عدد من المشروعات ذات النفع العام في قطاعات خدمية وحيوية بمراكز : ببا ، الفشن ، الواسطى، شملت : التعليم، الأوقاف، الصرف الصحي.

ووافق المجلس على تخصيص 2450 مترا مربعا أراضى أملاك دولة بحوض المنشر القبلي بمدينة ببا ، لصالح هيئة الابنية التعليمية بغرض لإنشاء مدرسة ابتدائي عليها، بجانب الموافقة على تخصيص مساحة 2500 متر مربع بقرية السلطاني التابعة لمجلس قروي قمبش مركز ببا، بغرض إنشاء معهد ديني أزهري

وتمت الموافقة على كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة، لصالح مديرية الأوقاف لإقامة مسجد على مساحة 231 متر2 بقرية عبد اللطيف يوسف بقرية الجفادون التابعة لمجلس قروي دلهانس، فضلاً عن الموافقة على كتاب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن تعديل قرار المجلس بعدم سحب قطعة أرض بمساحة 225 متر لإنشاء خزان علوي بقرية الحجر التابعة لأبوصير الملق مركز الواسطى



كما ناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات وطلبات تقدم بها مواطنون، بشأن الموافقة على إجراء بعض التعديلات بالمخططات التفصيلية في عدد من القرى، والتي كان قد تم عرضها على الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، حيث وافق المجلس على طلب مقدم من أحد المواطنين _ بخصوص ترحيل شارع بناحية امتداد بني سويف الجديدة من حد الملكية الخاص به إلى منتصف الملكية، وطلب لمواطن أخر بشأن الموافقة على طلب تقدم به أحد المواطنين بمدينة ببا _ يلتمس الموافقة على تغيير استخدام قطعة أرض يملكها" بمساحة 512م2" من استخدام اجتماعي إلى سكني مُختلط

ووافق المجلس على الطلب المُقدم من أحد أبناء مركز ببا ، بشأن إلغاء مقترح مدرسة إعدادي بالمخطط التفصيلي لقرية البكرية التابعة لمجلس قروي قمبش، علاوة على الموافقة على كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمراني بشأن طلب مُقدم لأحد المواطنين بمركز بني سويف، يلتمس فيه إعادة دراسة طلب إلغاء شارع يمر بقطعة أرض مساحتها 10قراريط بقرية الدوالطة.