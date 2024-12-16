الكشف على 558 مواطنا باليوم الأول من القافلة الطبية بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على تفقد القافلة الطبية بمدرسة غنيم بالمحسمة الجديدة التابعة لإدارة أبوصوير الصحية، فى يومها الأول، والتى نظمتها مديرية الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين،والتى تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجًا وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

وتابعت وكيل وزارة الصحة توقيع الكشف الطبى على المرضى بقافلة قرية غنيم بالمحسمة الجديدة والذى بلغ 558 مترددا خلال اليوم الأول للقافلة، فى التخصصات الطبية المختلفة والتى تشمل 6 عيادات تخصصية "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، والكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجاناً.

وخلال الجولة التقت مع فريق الطاقم الطبى للقافلة والعديد من المترددين واطمأنت على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال القافلة.

وأشارت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على قافلة "القصاصين" على مدار اليومين كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت 165 مواطن بعيادة الباطنة، و194 حالة بعيادة الأطفال، 62 مواطن بالجراحة العامة، 42 مواطن بعيادة الأسنان، واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة 16 سيدة،و 21 سيدة بعيادة النساء، أما عيادة الكشف عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر استقبلت 23 حالة، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحى للمترددين.



رافق وكيل وزارة الصحة الدكتورة بثينة بركات مدير إدارة القوافل العلاجية والدكتورة فادية بكرى مدير إدارة ابو صوير الصحية.