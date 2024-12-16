الكرملين: لا قرارات نهائية بشأن مستقبل القواعد الروسية فى سوريا

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قال متحدث الكرملين دميترى بيسكوف، إن مستقبل القواعد الروسية في سوريا لم يتحدد بعد، حيث تجري موسكو حوارا مع القوى المسيطرة على المشهد في البلاد.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، حسبما ذكرموقع "روسيا اليوم"-: إن روسيا تمتلك منشأتين عسكريتين في سوريا هما المركز اللوجستي البحري الروسي في مدينة طرطوس الساحلية وقاعدة حميميم الجوية الواقعة بالقرب من مدينة جبلة في محافظة اللاذقية.

وقد أنشئت القاعدة السوفيتية في طرطوس عام 1971 بموجب اتفاقية ثنائية، وتم إنشاء مجموعة الطيران التابعة لقوات الفضاء الروسية في سوريا 30 سبتمبر 2015 لدعم الجيش السوري في القتال ضد جماعة "داعش" الإرهابية.

وفي 10 ديسمبر، أعلن محمد البشير، الذي يترأس حكومة الإنقاذ التي شكلتها المعارضة في محافظة إدلب، تعيينه رئيسا للحكومة السورية الانتقالية التي تستمر حتى الأول من مارس 2025.