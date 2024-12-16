اليوم السابع
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العاهل الأردني يؤكد أهمية توحيد الجهود الدولية لدعم عملية انتقالية بسوريا

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 07:03 م
العاهل الأردني يؤكد أهمية توحيد الجهود الدولية لدعم عملية انتقالية بسوريا العاهل الأردني الملك عبد الله
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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أهمية توحيد الجهود الدولية لدعم عملية سياسية انتقالية سلمية في سوريا، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية.


جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني، اليوم /الاثنين/ مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين؛ لبحث تطورات الإقليم، والأحداث في سوريا، والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسبل النهوض بها في شتى المجالات.


وأكد الملك عبدالله الثاني - خلال اللقاء وفقًا لبيان الديوان الملكي اليوم - ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وتماسكها وحماية مواطنيها ومؤسساتها الوطنية.
وشدد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتكثيف المساعدات الإنسانية للقطاع، وضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان.







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