اليوم السابع
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الخارجية الروسية: مجموعة البريكس ستناقش الأوضاع في سوريا للتعامل معها

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 07:03 م
الخارجية الروسية: مجموعة البريكس ستناقش الأوضاع في سوريا للتعامل معها سوريا
أ ش أ

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قال نائب وزير الخارجية الروسي والمشرف على شؤون روسيا في مجموعة البريكس سيرجي ريابكوف اليوم /الاثنين/ : "إن مجموعة البريكس تعتزم مناقشة الوضع في سوريا والعمل على التوصل إلى نهج موحد للتعامل مع التطورات الجارية ، وذلك في إطار قيادتها للمجموعة".


وأوضح ريابكوف - في مقابلة مع وكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم - "أن مجموعة البريكس تنخرط في مناقشات حول كل الأمور المتعلقة بالشرق الأوسط ، ومن الطبيعي أن يكون الوضع في سوريا نقطة محورية في تلك المناقشات ، وفضلا عن أن مجموعة البريكس أنشأت بالفعل إطارا للمشاورات المتخصصة بشأن قضايا الشرق الأوسط، والتي تجرى على مستوى نواب وزراء الخارجية" ..مشددا على أن هذه المداولات ستتجاوز مجرد المناقشة، لتتطور إلى تنسيق مشترك ومن ثم صياغة نهج موحد.


واختتم نائب وزير الخارجية الروسي قائلا : "بما أن الزخم الأكبر يدور حول العملية السياسية الشاملة في سوريا ، والتي من المتوقع أن تحدد الإطار لهيكل الحكم المستقبلي في البلاد وتنظيمها السياسي فإن مجموعة البريكس ستركز على مناقشة هذا الأمر ، ونظرا لأن الوضع الحالي مجزأ ولايزال في مرحلة انتقالية، فمن المنطقي أن تعطي مجموعة البريكس الأولوية لهذا الموضوع في مناقشاتها".







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