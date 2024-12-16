الجامعة العربية تؤكد أهمية الدبلوماسية الرياضية فى نقل صورة مشرفة عن الوطن العربى

بيشوى رمزى

أكدت جامعة الدول العربية أهمية الدبلوماسية الرياضية في نقل صورة مشرفة عن الوطن العربي عبر كرة القدم، التي تظل بسحرها الخارق الرياضة الأكثر انتشارا وتشويقا في العالم.

جاء ذلك في تصريح صحفي للسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين؛ بمناسبة إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم، بصفة رسمية، في 11 ديسمبر الجاري، قبول ترشيح المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم لكرة القدم بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال في 2030، بالتزامن مع مئوية "المونديال" وترشيح المملكة العربية السعودية في 2034.

وقال السفير خطابي، إن هذا الاختيار يكرس دمقرطة تنظيم هذه البطولة العالمية لصالح دول الجنوب التي تشكل حوالي 84% من سكان العالم، ويعد مكسبا حضاريا وتنمويا ورياضيا كبيرا للمجموعة العربية، وفرصة لاستمرارية النجاح الرائع لأول مونديال فوق أرض عربية بدولة قطر في 2022، والذي كان فيه المغرب أول دولة عربية وإفريقية تصل إلى المربع الذهبي، وشهد انتصارا تاريخيا للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، مما أعطى زخما قويا للقدرات التنافسية للأداء الكروي العربي.

وأوضح خطابي، أن احتضان كأس العالم يعد واجهة معتبرة لإبراز قيمنا وتقاليدنا المجتمعية، والمؤهلات الاقتصادية والسياحية الجاذبة للمنطقة العربية، وتعزيز مساراتها التنموية وفق الأجندات الوطنية والأممية، ومناسبة لتحقيق مزيد من التأهيل في الميدان الكروي وتأمين المنشآت والمرافق الرياضية، وتوفير خدمات عالية الجودة في مختلف القطاعات التنظيمية، بما فيها التقنية والفندقية والصحية والثقافية والأمنية، فضلا عن تطوير البنيات الطرقية وشبكات الاتصالات تمشيا مع المعايير الدولية.

وشدد خطابي على أن هذا الاختيار بقدر ما يعكس دينامية الدفع بمشاريع التطور والبناء يسهم في ترسيخ مكانة العالم العربي، بتنوع وثراء روافده، في عالم متحول ما أحوجنا فيه لمناهضة سلوكيات التطرف والتمييز وإشاعة ثقافة السلام والتنوع والعيش المشترك التي ترمز إليها فلسفة مبادئ "الفيفا" في تنظيم هذه التظاهرة الكونية.

وقال "الآن وقد دقت هذه اللحظة التاريخية المشرقة لنعمل سويا على تحويل هذا الحلم إلى حقيقة، لكسب رهان التميز، بروح جماعية واثقة، وتعاون محكم بين الهيئات الوطنية العليا المنظمة والشركاء المعنيين من سلطات حكومية وجماعات ترابية وقطاع خاص وفعاليات المجتمع المدني".

وأشار خطابي- في تصريحه- إلى تقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بخالص التهاني والتبريكات للبلدين قيادة وشعبا؛ بمناسبة تتويجهما بنيل هذا الاستحقاق.