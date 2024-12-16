اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2024 07:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال يقتحم قرية برقا شرق رام الله ويدمر مركبات لمواطنين من القرية

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 05:51 م
الاحتلال يقتحم قرية برقا شرق رام الله ويدمر مركبات لمواطنين من القرية الاحتلال
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن قوات الاحتلال تقتحم قرية برقا شرق رام الله وتشرع بتدمير مركبات لمواطنين من القرية.

وأضافت القناة بأن وكالة الأنباء الفلسطينية تعلن عن إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة قصرة جنوبي نابلس بالضفة الغربية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
 







مشاركة

غزة

قطاع غزة

القاهرة الإخبارية

اخبار قطاع غزة

قطاع غزه

غزة الان

فلسطين

الاحتلال

إسرائيل

اخبار إسرائيل

حرب غزة

العدوان على غزة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة