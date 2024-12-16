الأمن الداخلى الأمريكى: نحقق فى مسألة تحليق الطائرات المسيرة فوق بعض الولايات

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قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس إن الحكومة الفيدرالية لا تزال تحقق في التقارير الأخيرة المتعلقة بمشاهدات طائرات مسيرة فوق بعض الولايات، مؤكدا أن الحكومة تعمل بالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية وسلطات الولايات لضمان سلامة المواطنين.

وأشار مايوركاس في تصريحات له حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إلى أهمية حصول الحكومة على سلطات إضافية من الكونجرس، مضيفا " كما قلنا منذ سنوات، نحن بحاجة لتوسيع سلطاتنا الحالية للتعامل مع مشكلة الطائرات المسيرة، حيث أن سلطاتنا محدودة حالياً وسنحتاج إلى تمديدها" .

وأوضح أن الحكومة الفيدرالية نشرت أفرادًا ووضعت تكنولوجيا متقدمة لضمان سلامة الجمهور، مشيرًا إلى النشاط الكبير للطائرات المسيرة في عموم الولايات المتحدة، قائلا "نحن على علم بمشاهدة الطائرات بدون طيار، وأعتقد أن هناك أكثر من 8000 مسيرة تحلق يوميًا في الولايات المتحدة" .

وفيما يتعلق بالقدرة على تعطيل تلك الطائرات، أشار مايوركاس إلى أن السلطات الحالية محدودة وقد تعرقل الجهود، مؤكدًا على وجود وكالات داخل وزارة الأمن الداخلي يمكنها القيام بذلك، لكنهم بحاجة لتوسيع هذه السلطات أيضا .

وكان مايك والتس، مستشار الأمن القومي في الإدارة الأمريكية المنتخبة بقيادة دونالد ترامب قد أعلن أمس إنه تم رصد طائرات مسيرة في ولاية نيو جيرزي وولايات أخرى سلطت الضوء على ثغرات في أمن المجال الجوي للولايات المتحدة ينبغي معالجتها.

بدوره، دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدعو لإسقاط طائرات دون طيار تجوب الأجواء الأمريكية .