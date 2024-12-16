افتتاح قسم الرعاية المركزة للأطفال بمستشفى بلطيم التخصصى فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مستشفى بلطيم النموذجي، التابع للأمانة الطبية المتخصصة، افتتاح قسم الرعاية المركزة للأطفال بسعة 4 أسرة ليكون دعماً لأقسام الرعاية المركزة للكبار بسعة 21 سريرا والرعاية المركزة لحديثي الولادة (الحضان) بسعة 21 سريرا والرعاية المتوسطة بسعة 6 أسرة.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، والدكتور اسحق جميل، نائب رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد حواس، مدير مستشفى بلطيم التخصصي، وبدعم المهندسة رشا الزيادي، مدير إدارة التجهيزات الطبية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

يأتي ذلك استكمالاً للأقسام المستحدثة بمستشفى بلطيم التخصصي، والتي شملت أقسام القسطرة القلبية، والقسطرة المخية، وبنك الدم التجميعي، وجراحة المخ والأعصاب ،وجراحة الأورام، ومناظير الجهاز الهضمي، وجراحة التجميل، ووحدة الطب عن بعد telemedicine، والتغذية العلاجية ، لتقديم أفضل خدمة طبية متكاملة داخل مستشفى بلطيم التخصصي.



إفتتاح قسم الرعاية المركزة للأطفال بمستشفى بلطيم التخصصي



قسم الرعاية المركزة للأطفال بمستشفى بلطيم التخصصي