اليوم السابع
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استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى منطقة المشروع شرق مدينة رفح الفلسطينية

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 10:42 ص
استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى منطقة المشروع شرق مدينة رفح الفلسطينية رفح الفلسطينية فى جنوب غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في منطقة المشروع شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

 







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