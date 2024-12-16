أوقاف شمال سيناء تنظم ندوة علمية حول "عناية الإسلام بالمرأة"

شمال سيناء ـ محمد حسين

نظمت مديرية أوقاف شمال سيناء ندوة علمية بعنوان "عناية الإسلام بالمرأة أماً وبنتاً وأختاً وزوجة"، في مسجد المحطة بمدينة بئر العب في إطار جهود وزارة الأوقاف لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وتقديم خطاب ديني وسطي رشيد، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وبإشراف الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

تناولت الندوة عدة محاور مهمة، حيث تحدث المحاضرون عن تكريم الإسلام للمرأة واعتنائه بها في مختلف أدوارها كأم، بنت، أخت، وزوجة. كما تم تسليط الضوء على صور من ظلم المرأة في العصر الحاضر، مع التأكيد على أن المرأة في الإسلام تعتبر أمانة يجب الحفاظ عليها. وناقش المحاضرون أيضًا بعض حقوق المرأة في الإسلام، ودور المرأة التاريخي في مختلف المجالات، مشيرين إلى شهادة التاريخ على إسهامات المرأة في بناء المجتمعات الإسلامية.

وفي إطار متصل، أصدر الشيخ محمود مرزوق توجيهات عاجلة لمديرى الإدارات الفرعية والمفتشين بمديرية أوقاف شمال سيناء بتكثيف المرور على المساجد والأبنية الملحقة بها استعدادًا لموسم الأمطار. وشملت التوجيهات رفع المخلفات عن أسطح المساجد، وإصلاح أي تشققات أو تسريبات مياه، بالإضافة إلى تطهير دورات المياه وتطهير خزانات المياه بصفة دورية. كما تم تكليف قيادات الدعوة والمتابعة بتكثيف الجهود في تنظيف أسطح المساجد وإصلاح مزاريب تصريف مياه الأمطار، في إطار الاستعداد لمواجهة موجات الطقس السئ التي قد تشهدها المحافظة.

وأكد مرزوق على ضرورة الحفاظ على المساجد وصيانتها لضمان راحة المصلين، وتهيئتها لأداء الشعائر الدينية في بيئة نظيفة وآمنة. مشددًا على أن حملة نظافة أسطح المساجد ستستمر طوال فصل الشتاء لضمان جاهزيتها أمام المصلين.

