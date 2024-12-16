أوغندا تخصص 14 مليون دولار لإعادة توطين الأسر المتأثرة بالانهيارات الأرضية

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خصصت أوغندا 50 مليار شلن (حوالي 14 مليون دولار أمريكي) لإعادة توطين أكثر من 5000 أسرة بشكل عاجل في الجزء الشرقي الجبلي من البلاد، حيث أودت الانهيارات الأرضية الشهر الماضي بحياة أكثر من 30 شخصا.



وذكرت وزيرة الدولة لشئون الإغاثة وإدارة الكوارث واللاجئين ليليان أبر - في تصريح لـ"إفريقا نيوز"، أن هذه الأموال ستستخدم لنقل السكان من المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية في منطقة جبل إلغون إلى قرية بونامبوتيي، وهي قرية خصصتها الحكومة لإعادة التوطين في منطقة بولامبولى الشرقية.



وقالت إنه "بناء على توجيهات رئاسية، ستمنح كل أسرة معرضة للخطر حزمة نقدية، بالإضافة إلى قطعتين من الأرض بمساحة فدانين في قرية بونامبوتيي.. ونحتاج إلى نقل جميع السكان الذين يعيشون في المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية في منطقة جبل إلغون إلى مناطق أكثر أمانا لتجنب الوفيات المتكررة وتدمير الممتلكات الناجم عن هذه الانهيارات المدمرة".



وكانت الحكومة الأوغندية قد دعت الشهر الماضي السكان الذين يعيشون في المناطق الجبلية المعرضة للكوارث إلى الإخلاء الفوري، وذلك بعد أن تسبب انهيار أرضي ناجم عن أمطار استمرت لعشر ساعات في مقتل 36 شخصا وفقدان 100 آخرين في منطقة بولامبولى الشرقية.



يذكر أن الانهيارات الأرضية في أوغندا تكررت خلال فترات الأمطار الغزيرة، ففي أغسطس الماضي، فقد أكثر من 30 شخصا حياتهم في انهيار أرضي بموقع لطمر النفايات في وسط أوغندا بعد أيام من الأمطار الغزيرة، وفى مايو الماضى، لقى ثمانية أشخاص مصرعهم جراء انهيارات أرضية في منطقة كاسيسي الغربية.