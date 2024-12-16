"ألسن أسوان" تحصد المركزين الثانى والثالث فى مسابقة المركز الثقافى الكورى

أسوان – عبد الله صلاح

حققت الطالبتين كرمينا عماد، بالفرقة الرابعة بقسم اللغة الكورية، وأميرة عبدالله، بالفرقة الثالثة بقسم اللغة الكورية بكلية الألسن، جامعة أسوان، المركزين الثانى والثالث على التوالى فى مسابقة التحدث والخطابة باللغة الكورية، فى المسابقة التى نظمها المركز الثقافى الكورى بالتعاون مع سفارة كوريا الجنوبية وهيئة الجايكا الكورية.

من جانبه، قدم الدكتور لؤى سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، التهنئة، فى بيان صحفى، للطالبتين على تميزهما وتفوقهما اللغوى فى المسابقة، مؤكداً سعادته بهذا النجاح، الذى تحقق بعد منافسة قوية بين طلاب كليات الألسن فى عدد من الجامعات الخاصة والعامة.

وقال رئيس جامعة أسوان، إن الطالبتين كرمينا عماد وأميرة عبد الله، أظهرتا مستوى عالٍ من الإتقان والمهارة فى التحدث باللغة الكورية، مما أتاح لهما الفوز فى هذه المسابقة المتميزة، مؤكداً أن الجامعة ستواصل دعم طلابها فى كافة المجالات الأكاديمية والبحثية والثقافية، وتشجيعهم على المشاركة فى الفعاليات والمسابقات الدولية لتطوير مهاراتهم ورفع مستوى التنافس العلمى فى مختلف التخصصات، لافتاً إلى أن هذا النوع من التفوق يساهم فى تعزيز مكانة جامعة أسوان على المستوى الدولى.

وتابع الدكتور أمين صلاح الدين، القائم بأعمال عميد كلية الألسن، أن هذا التفوق العلمى يعكس مدى انتظام العملية التعليمية للطلاب فى كلية الألسن جامعة أسوان، واهتمام الجامعة بتطوير مهاراتهم اللغوية والثقافية فى المجالات العالمية، كما تُعد هذه النتيجة ثمرة من ثمار الجهود المبذولة من قبل أساتذة قسم اللغة الكورية بكلية الألسن فى دعم وتوجيه الطلاب نحو التفوق والتميز.



الطالبة أميرة عبد الله



الطالبة كرمينا عماد



المسابقة