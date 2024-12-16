أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات فى القليوبية.. 495 أساسيا و168 احتياطيا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، بقيادة أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، أسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية محافظة القليوبية، من خلال إعلان القائمة الأساسية والقائمة الاحتياطية للفائزين، من خلال القرعة التي تم إجراؤها بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت وكيل وزارة التضامن، إلى إعلان 495 اسما من الفائزين بقرعة الحج للجمعات الأساسية، زيادة عن العام الماضي، بالإضافة إلى إعلان 168 احتياطيا.

وأوضحت، أنه يمكن للمتقدمين معرفة أسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية في محافظة القليوبية من خلال رابط سهل وسريع علي بوابة الحج المصرية للفائزين في القرعة الأساسية، وكذلك الاحتياطية، كما ينشر "اليوم السابع" أسماء الفائزين بالقرعة للأساسيين والاحتياطيين.



القليوبية-اساسي-1



القليوبية-اساسي-2



القليوبية-اساسي-3



القليوبية-اساسي-4



القليوبية-اساسي-5



القليوبية-اساسي-6



القليوبية-اساسي-7



القليوبية-اساسي-8



القليوبية-اساسي-9



القليوبية-اساسي-10



القليوبية-اساسي-11



القليوبية-اساسي-12



القليوبية-اساسي-13



القليوبية-اساسي-14



القليوبية-اساسي-15



القليوبية-اساسي-16



القليوبية-اساسي-17



القليوبية-اساسي-18



القليوبية-اساسي-19



القليوبية-اساسي-20



القليوبية-اساسي-21



القليوبية-اساسي-22



القليوبية-اساسي-23



القليوبية-اساسي-24



القليوبية-اساسي-25



القليوبية-اساسي-26



القليوبية-اساسي-27



القليوبية-اساسي-28



القليوبية-اساسي-29



القليوبية-اساسي-30



القليوبية-اساسي-31



القليوبية-اساسي-32



القليوبية-اساسي-33



القليوبية-اساسي-34



القليوبية-اساسي-35



القليوبية-اساسي-36



القليوبية-اساسي-37



القليوبية-اساسي-38



القليوبية-اساسي-39



القليوبية-احتياطي-1



القليوبية-احتياطي-4



القليوبية-احتياطي-5



القليوبية-احتياطي-6



القليوبية-احتياطي-7



القليوبية-احتياطي-8



القليوبية-احتياطي-9



القليوبية-احتياطي-10



القليوبية-احتياطي-11



القليوبية-احتياطي-12



القليوبية-احتياطي-13



القليوبية-احتياطي-14



القليوبية-احتياطي-15



القليوبية-احتياطي-16



القليوبية-احتياطي-17



القليوبية-احتياطي-18



القليوبية-احتياطي-19



القليوبية-احتياطي-20



القليوبية-احتياطي-21



القليوبية-احتياطي-22



القليوبية-احتياطي-23



القليوبية-احتياطي-24



القليوبية-احتياطي-25



القليوبية-احتياطي-26



القليوبية-احتياطي-27



القليوبية-احتياطي-28



القليوبية-احتياطي-29



القليوبية-احتياطي-30



القليوبية-احتياطي-31



القليوبية-احتياطي-32



القليوبية-احتياطي-33



القليوبية-احتياطي-34



القليوبية-احتياطي-35