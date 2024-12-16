أسماء الفائزين بحج الجمعيات الأهلية بالإسماعيلية.. والمحافظ يقدم التهنئة

الإسماعيلية -صبرى غانم

قدَّم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، خالص التهنئة لحجاج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - 2025م، والذين تم اختيارهم اليوم الإثنين، خلال القرعة الإلكترونية والتي شهدتها الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج.

وأشار "أكرم" إلى جهود وزارتي التضامن الاجتماعي في التسهيل والتيسير على الحجاج واختيار أفضل البرامج والأماكن المناسبة للحجاج.

وطالب "أكرم" الحجاج بالدعاء لمصر خلال أدائهم مناسك الحج، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

ووجَّه أكرم مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة وعقد الندوات الإرشادية حول مناسك وشعائر الحج، هذا إلى جانب التنسيق والتعاون مع مديرية الصحة في توقيع الكشف الطبي وتسهيل الإجراءات الصحية اللازمة للحجاج.



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