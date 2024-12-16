أخبار مصر.. طقس غدا معتدل نهارا بارد ليلا ورياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود يوم غد الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

مباحثات مهمة بين الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى القاهرة.. الزعيمان يشددان على الرفض المطلق لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.. ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها.. ويحذران من التصعيد الجاري في المنطقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حيث عقد الزعيمان جلسة مباحثات مغلقة ثنائية، أعقبها عقد جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين، وأشار المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إلى أن المباحثات تناولت الأوضاع الإقليمية، وجهود تنسيق المواقف، خاصة فيما يتعلق بالتطورات في الأرض الفلسطينية، حيث أكد الزعيمان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.

مدبولى لوزير الصناعة السعودى: مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، معالي بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، لبحث سُبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية؛ وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والمهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة، والمهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، والمهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية.

رئيس الوزراء: تكليفات من الرئيس بالاستغلال الأمثل للأراضى الشاطئية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات وفرص التنمية المختلفة بالأراضي الشاطئية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز العلمين الجديدة والمشرف على أجهزة الساحل الشمالي الغربي، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مطروح، والمهندسة أمل عرفة، مديرة إدارة التخطيط العمراني بمحافظة مطروح.

وزير المالية: سددنا 3 مليارات دولار من الدين الخارجى حتى الشهر الماضى

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الدين الخارجى للعام المالى الجارى فى الموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.

وزارة التضامن تجرى قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ - 2025م، بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج و أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج حيث تجرى القرعة مركزياً على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة، كما ستعلن النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية .

وزارة العمل تعلن عن 7878 فُرصة عمل جديدة في 101 شركة خاصة أصدرت وزارة العمل، اليوم الإثنين، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التى تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة فى المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، حيث تلقت الوزارة طلبات جديدة من 101 شركة قطاع خاص فى 12 محافة لديها 7878 وظائف مٌتوفرة الآن، فى عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوى الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحى والاجتماعى. رئيس النواب يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد غدا 17-12-2024 أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس التي عقدت اليوم الاثنين، على أن تعقد الجلسة العامة المقبلة غدا الثلاثاء. معلومات الوزراء: تجربة مصر فى صناعة بناء السفن تقدم نموذجا ناشئا يُظهِر الإمكانات الواعدة لهذه الصناعة أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "صناعة بناء السفن"، استعرض من خلاله مراحل وعمليات صناعة بناء السفن وواقع سوق تلك الصناعة عالميًّا، بالإضافة إلى عرض لأبرز التجارب الدولية في هذا المجال، والجهود المصرية في هذا الشأن، حيث أشار إلى أن صناعة بناء السفن تُعد إحدى الركائز الأساسية للنشاط الاقتصادي العالمي؛ وذلك نظرًا لما يشكله النقل البحري من أهمية بالغة في التجارة الدولية والاقتصاد العالمي؛ إذ يتم نقل أكثر من 80% من حجم التجارة الدولية في السلع من خلال البحر، وترتفع تلك النسبة في أغلب البلدان النامية، وهو ما يعني توافر الطلب على السفن الجديدة بشكل مستمر، وتهيمن منطقة شرق آسيا على صناعة بناء السفن؛ إذ استحوذت الصين وكوريا الجنوبية واليابان على النسبة الكبرى من إجمالي الإنتاج العالمي لتلك الصناعة في عام 2022. سوق اليوم الواحد بالعمرانية يستقبل المواطنين للأسبوع الثانى على التوالى فتح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية في حي العمرانية، اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، أبوابه للمواطنين، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة. أول تصريح من الأسد بعد سقوط دمشق.. بشار يكشف كواليس سقوط العاصمة السورية قال الرئيس السورى السابق بشار الأسد، الاثنين، إنه طلب من روسيا العمل على تأمين الإخلاء الفورى إلى روسيا مساء يوم الأحد الماضى بعد سقوط العاصمة دمشق وآخر المواقع العسكرية، نافيا الروايات التى نقلتها بعض وسائل الإعلام حول طريقة مغادرته دمشق. استشهاد الشيخ خالد نبهان جد الطفلة ريم "روح الروح" فى غزة أكدت مصادر صحفية فلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد الشيخ خالد نبهان جد الطفلة الفلسطينية الشهيدة "ريم" صاحب عبارة "روح الروح". سعر الذهب اليوم فى مصر الاثنين 16-12-2024 ننشر سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 16-12-2024، حيث سجل الذهب صعودًا محدودًا في السوق المصري، مع فتح التداول على الذهب في الصاغة بمستهل تعاملات هذا الأسبوع، وجاءت الأسعار كالتالى: عيار 24 يسجل 4366 جنيها. عيار 21 يسجل 3820 جنيها. عيار 18 يسجل 3274 جنيها. الجنيه الذهب 30560 جنيها. طقس غد الثلاثاء 17-12-2024 شبورة ورياح وأمطار والصغرى بالقاهرة 11 درجة تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود يوم غد الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

جروس يقود أول تدريب لفريق الزمالك بعد تولي المهمة

تولى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، قيادة أول تدريب للفريق تحت قيادته بعدما تولى المهمة خلفًا للبرتغالى جوزيه جوميز.