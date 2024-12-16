اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: بيع 146 ألفا و589 قنطار قطن فى المزاد الخامس

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: بيع 146 ألفا و589 قنطار قطن فى المزاد الخامس القطن
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

 

وزارة التعليم توقع اتفاقيات تعاون مع الجانب الألمانى بقيمة 16.31 مليون يورو

وزارة الزراعة: بيع 146 ألفا و589 قنطار قطن فى المزاد الخامس
مقترح بعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 فى الجامعات لمكافحة الغش
وزارة التعليم توضح تفاصيل تقييمات أولى وثانية ابتدائى
وزير العمل يُقرر زيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه
وزارة التعليم تعلن عن مسابقة دينية كبرى للطلاب.. اعرف الشروط والجوائز
امتحانات نصف العام 2025.. جداول امتحانات الفرقة الأولى آداب جامعة القاهرة
وزارة التعليم توجه بصرف مقابل الحصة للعاملين بالمرحلة الثانوية
جدول امتحانات نصف العام 2025.. جداول أقسام اللغات بكلية الآداب جامعة عين شمس
وزارة التعليم: التابلت يشمل جميع المقررات الدراسية للصف الأول الثانوى
المدارس تبدأ إعلان أرقام جلوس امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

 







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محصول القطن

زراعة القطن

مزادات القطن

حصاد القطن




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