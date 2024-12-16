أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: بيع 146 ألفا و589 قنطار قطن فى المزاد الخامس

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزارة التعليم توقع اتفاقيات تعاون مع الجانب الألمانى بقيمة 16.31 مليون يورو
وزارة الزراعة: بيع 146 ألفا و589 قنطار قطن فى المزاد الخامس
مقترح بعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 فى الجامعات لمكافحة الغش
وزارة التعليم توضح تفاصيل تقييمات أولى وثانية ابتدائى
وزير العمل يُقرر زيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه
وزارة التعليم تعلن عن مسابقة دينية كبرى للطلاب.. اعرف الشروط والجوائز
امتحانات نصف العام 2025.. جداول امتحانات الفرقة الأولى آداب جامعة القاهرة
وزارة التعليم توجه بصرف مقابل الحصة للعاملين بالمرحلة الثانوية
جدول امتحانات نصف العام 2025.. جداول أقسام اللغات بكلية الآداب جامعة عين شمس
وزارة التعليم: التابلت يشمل جميع المقررات الدراسية للصف الأول الثانوى
المدارس تبدأ إعلان أرقام جلوس امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025
إجازة نصف العام لطلاب المدارس.. 25 يناير بدايتها حتى 6 فبراير 2025
سورة الفاتحة.. فضل قراءتها بنيّة الشفاء وقضاء الحوائج
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