أجواء صافية على مطروح وطقس خريفي معتدل نهارا بارد ليلا والحرارة العظمى 21 درجة

مطروح - حسن مشالى

تشهد مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم الإثنين، أجواء صافية واعتدال الطقس خلال النهار وسطوع الشمس معظم الأوقات، ويميل للبرودة ليلاً، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى 23 مئوية والصغرى 15 درجة، مع استقرار الأحوال الجوية وتراجع نشاط الرياح، واستقرار حالة البحر وهدوء أمواج البحر.

وتتراجع فرص سقوط الأمطار، مع تراجع كثافة السٌحب والغيوم، وسطوع الشمس معظم الأوقات، وعودة الدفء النسبي خلال فترة النهار، بعد أن شهدت الأيام الماضية حالة عدم الاستقرار وتكاثف الغيوم وتراجع درجات الحرارة، في ظل نشاط تيارات الهواء والرياح، خلال الأيام الماضية.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.