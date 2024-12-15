اليوم السابع
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يهم الأطباء المكلفين دفعة 2022.. فتح باب الانتداب للعمل بمعهد تيودور بلهارس

الأحد، 15 ديسمبر 2024 11:25 ص
يهم الأطباء المكلفين دفعة 2022.. فتح باب الانتداب للعمل بمعهد تيودور بلهارس معهد تيودور بلهارس
محمد صبحى

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أعلن معهد تيودور بلهارس للأبحاث عن فتح باب التقدم للأطباء المكلفين بوزارة الصحة دفعة 2022، وذلك للانتداب بالأقسام الإكلينيكية المختلفة بالمعهد وذلك طبقاً للشروط التالية.

 

الشروط المطلوبة لإعلان ندب الأطبــاء المكلفين دفعة 2022:


1- خريج كلية الطب البشرى دفعة 2022 فقط.
2-  ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد جداً فى البكالوريوس.
3- يجوز أن يتقدم الطبيب البشري المتقدم للندب بثلاث رغبات لتخصصات مختلفة في الإعلان.
4- ألا يكون معيناً أو مرشحاً للتعيين فى أى تخصص بالمستشفيات الجامعية.
خطوات التقديم:
1- يتم الدخول على اللينك التالى
http://www.tbri.sci.eg/registration/
2-  يتم الحضور للمعهد في المواعيد المخصصة (من الأحد إلي الخميس حتى الثانية بعد الظهر) وتقدم إستمارة التقدم مستوفاة البيانات ومرفق بها صورة شهادة البكالوريوس وشهادة التقديرات وشهادة الإمتياز وبطاقة الرقم القومي.
3-  لن تقبل الطلبات غير المستوفاة للأوراق والمستندات المطلوبة أو بعد الميعاد المحدد.
4-  لا يسمح بالتحويل من قسم الى آخر داخل المعهد لمن وقع عليهم الإختيار بالندب للمعهد.
5-  يرجى متابعة الموقع الإليكتروني للمعهد
http://www.tbri.sci.eg
والصفحة الرسمية للمعهد على الفيسبوك
https://www.facebook.com/Official.TBRI
يتم إستقبال طلبات التقدم والأوراق المرفقة في الفترة من 15/12/2024 إلى 31/12/2024.

 







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