وكيل تعليم الشرقية يشدد على تفعيل لجان الحماية المدرسية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، منع كافة أشكال العنف، والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.

ذلك خلال جولاته الميدانية لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية بتفقد ومتابعة مدرسة طارق بن زياد للتعليم الأساسي بإدارة العاشر من رمضان، بحضور حمدي سلامة مدير عام إدارة العاشر من رمضان التعليمية، للوقوف علي مدي التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة تطبيق القرارات المنظمة للتقييمات الأسبوعية والواجبات المدرسية وكراسة الحصة.

و شهد طابور الصباح واستمع الي فقرات البرنامج الإذاعي وشارك الطلاب تأدية تحية العلم ثم تفقد سيادته فصول المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية لمتابعة اتنظام الدراسة وناقش التلاميذ والطلاب فيما تم دراسته من المناهج الدراسية وشدد علي متابعة التقييمات الأسبوعية وكراسة الحصة وتحديث قوائم الفصول وتسجيلها الكترونيا علي موقع المدرسة المرتبط بموقع الوزارة.

وشدد على تحليل نتائج إختبار شهر نوفمبر لجميع الصفوف الدراسية مع اعداد خطة لوضع برامج علاجية للطلاب المتأخرين دراسيا ومتابعة كراسة الحصه والتقييمات الأسبوعية والاستعداد لعقد اختبار نصف العام مع متابعة غياب الطلاب.

وتفقد قاعات رياض الأطفال بالمدرسة واطمئن علي ممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية للأطفال.

ووجه محمد رمضان وكيل تعليم الشرقية، مديري ووكلاء المدرسة والإشراف اليومي التأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي ومنع كافة أشكال العنف، والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.