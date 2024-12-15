وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن تقوية المناعة فى الشتاء.. إنفوجراف

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات تقوية المناعة في فصل الشتاء والتى تضمنت :-
١ - اهتم بالأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة المقوية للمناعة
٢- سلطة الخضروات
٣- عصير البرتقال بالجزر
٤- العسل الأبيض
انفوجراف
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كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات تقوية المناعة في فصل الشتاء والتى تضمنت :-
١ - اهتم بالأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة المقوية للمناعة
٢- سلطة الخضروات
٣- عصير البرتقال بالجزر
٤- العسل الأبيض
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