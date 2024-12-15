اليوم السابع
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الأحد، 15 ديسمبر 2024 06:25 ص
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وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن تقوية المناعة فى الشتاء.. إنفوجراف

الأحد، 15 ديسمبر 2024 06:00 ص
وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن تقوية المناعة فى الشتاء.. إنفوجراف انفوجراف
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات تقوية المناعة في فصل الشتاء والتى تضمنت :-

١ - اهتم بالأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة المقوية للمناعة

٢- سلطة الخضروات

٣- عصير البرتقال بالجزر

٤-  العسل الأبيض

انفوجراف
انفوجراف

 







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الصحة

المناعة

الشتاء

تقوية المناعة



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