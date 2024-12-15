نائب محافظ دمياط تفتتح معرض "مبادرة جديدة" وتؤكد أهمية دعم الموهوبين.. صور

دمياط معتز الشربينى

افتتحت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط معرض "مبادرة بداية جديدة لتسويق منتجات المدارس" الذي يضم مجموعة متنوعة من منتجات المدارس الفنية في المحافظة، وذلك في خطوة للتأكيد اهتمام المحافظة بتنمية مهارات ودعم الانتاج المحلي، وذلك بحضور الاستاذ ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم.

واستهلت نائب المحافظ جولتها بقص شريط الافتتاح، تلاه عزف السلام الجمهوري، ثم قدم طلاب مدرسة الأمل للصم والبكم، فقرة غنائية مميزة، مما أضفى على الحدث أجواءً وطنية مفعمة بالحيوية، وشمل المعرض أقساماً متنوعة، منها قسم التعليم الفني الذي عرض معدات المدرسة الفندقية لإعداد الوجبات والمشروبات، وقسم التربية الزراعية الذي قدم منتجات متنوعة مثل الجبن والمربى والعسل والمخللات والشتلات الزراعية، وقسم النجارة الذي عرض منتجات خشبية عالية الجودة، وقسم الموهوبين الذي قدم أعمالاً فنية وإبداعية للطلاب، وقسم الاقتصاد المنزلي الذي عرض منتجات يدوية من المفارش والملابس والستائر.

استمعت "نائب المحافظ" إلى شرح مفصل عن المنتجات، وأشادت بجودة المنتجات المعروضة، مؤكداً على حرص المحافظة في فتح بيع دائم للمنتجات، وشددت على أهمية دعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، كما أثنت على أسعار المنتجات التي كانت أقل من أسعار السوق، مما يعكس حرص الجهات المنظمة على تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكدت أن هذا المعرض يأتي تتويجاً لجهود كبيرة بذلتها إدارة التعليم الفني، مشيراً إلى أن مثل هذه المعارض تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، وتوجهت "نائب المحافظ" بالشكر لكافة القائمين على تنظيم المعرض، مؤكدةً على أهمية تكرار مثل هذه الفعاليات لدعم الطلاب وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.



جانب من افتتاح المعرض (2)