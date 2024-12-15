اليوم السابع
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مقترح بعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 فى الجامعات لمكافحة الغش

الأحد، 15 ديسمبر 2024 03:35 م
مقترح بعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 فى الجامعات لمكافحة الغش وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كشفت مصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تقدمت بمقترح للمجلس الأعلى للجامعات بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 بمقر الجامعات، بهدف مواجهة الغش أثناء الامتحانات، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى تقليل أعداد لجان امتحانات الثانوية العامة 2025، بهدف السيطرة على حالات الغش، حيث إن تقليص عدد اللجان سيساعد على المزيد من الضبط والحزم وتتبع الطلاب وإجراء عمليات التفتيش في أماكن محدودة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تعقد سنويا فى قرابة 1900 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يكون بكل لجنة فرعية أقل من 20 طالبا فى الفصل بهدف حدوث تبتعد بينهم أثناء أداء الامتحانات لمواجهة الغش كما تسعى الوزارة حاليا إلى خفض عدد اللجان لأقل من 500 لجنة، حيث أكدت مصادر أن هذه المقترحات قيد الدراسة ولم يتم البت فى اى منها حتى الآن.







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وزارة التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2025

عقد امتحان الثانوية العامة بالجامعات

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