اليوم السابع
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مطران القوصية للأقباط الكاثوليك يترأس قداس الوعد بالمنشأة الكبرى

الأحد، 15 ديسمبر 2024 01:16 م
مطران القوصية للأقباط الكاثوليك يترأس قداس الوعد بالمنشأة الكبرى قداس الوعد
كتب: محمد الأحمدى

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ترأس الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، قداس الوعد لأبناء نشاط الشبيبة المريمية، بكنيسة السيدة العذراء، بالمنشأة الكبرى.

وشارك في الصلاة الأب أثناسيوس عزيز، وكيل المطرانية، وراعي الكنيسة، والأب جوزيف أبي حنا اللعازري، بحضور الأخت الراهبة نادية إسحق.

واحتفل مساء أمس، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، باللقاء السنوي الثاني للجنة الفلك للأسر الشابة بالإيبارشية، بعيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بشبرا، بقبة الهواء.

أقيم اللقاء السنوي الثاني تحت شعار "بيوتنا مغارة، بمشاركة الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، ومسؤول اللجنة، والأب كيرلس مقار الكرملي، مسؤول الأنشطة ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا.

بدأت اللقاء بالصلاة الافتتاحية، أعقبها مجموعة من الترانيم الميلادية المتنوعة، قدمها كورال "الوردة الصغيرة" للآباء الكرمل، التابع لبازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا.

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