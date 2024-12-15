مستشار الرئيس للتنمية المحلية يزور أسوان للحفاظ على مواقع التراث العالمى

أسوان – عبد الله صلاح

قالت محافظة أسوان، فى بيانٍ لها، إن اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمشرف على اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمى، تفقد خلال زيارة ميدانية لعدد من المواقع المسجلة ضمن التراث العالمى بنطاق محافظة أسوان وفقاً لآخر تحديث لمنظمة اليونسكو.

وعقب المعاينات الميدانية عقد مستشار رئيس الجمهورية إجتماعاً تنسقياً بمبنى ديوان عام المحافظة، وكلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام بحضور فعاليات الاجتماع، وذلك وسط مشاركة من الدكتورة المهندسة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بالإضافة إلى مسئولى وممثلى الجهات المختصة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الموقف الحالى لكافة المشروعات التى يتم تنفيذها فى نطاق منطقة التراث العالمى من معابد فيله وحتى معبدى أبو سمبل، فضلاً عن مشروع إنشاء محطة قطار مدينة أبو سمبل السياحية ، وهى أخر محطة فى مسار مشروع الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع، وما سيتم حولها من مشروعات سياحية تنموية متكاملة.

وأكد محافظ أسوان، أهمية تطوير وتعظيم كافة الإمكانيات للحفاظ على مواقع التراث العالمى من أجل الإستفادة منها فى خطط التنمية المستدامة، وهو الذى يتطلب التنسيق مع الجهات المعنية لإدارة وحماية هذه المواقع والبيئة المحيطة بها، لافتاً إلى أن محافظة أسوان لديها سجل حافل من التعاون البناء مع منظمة اليونسكو فى المجالات التعليمية والأثرية والثقافية والفنية والتراثية.



مستشار الرئيس للتنمية المحلية يزور أسوان



اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية



جانب من الاجتماع (1)



جانب من الزيارة