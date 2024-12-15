مستشار اتحاد كرة القدم أبرز الحضور فى عزاء والدة عصام الحضري

دمياط - هيثم مراد

قدم المستشار محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم وعضو لجنة الانضباط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، واجب العزاء في والدة الكابتن عصام الحضري في سرادق العزاء المقام بمدينة كفر البطيخ في محافظة دمياط مسقط رأس السد العالى.

وشهدت مشاركة مستشار اتحاد كرة القدم المصري، تقديم واجب العزاء لأسرة كابتن مصر الأسبق، والذي نقل خلال زيارته تعازي مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم الي كابتن مصر الأسبق عصام الحضري.



وشهدت جنازة والدة عصام الحضري مشاركة المئات من أهالي مدينة كفر البطيخ في أداء صلاة الجنازة والتي أقيمت بساحة مسجد راشد وسط كفر البطيخ، كما شهدت أيضا توافد أهالي المحافظة للمشاركة في مراسم تشييع الجثمان.

انهيار اشقاء عصام الحضري، كان المشهد الرئيسي أثناء مراسم تشييع الجثمان، بينما ظهر السد العالي متماسكا أثناء استقبال مراسم تشييع والدته وتلقي العزاء.

و أقام عصام الحضري سرادق عزاء وسط مدينة كفر البطيخ لتلقي واجب العزاء، والذي شهد توافد أهالي محافظة دمياط وعددا من الشخصيات العامة أبرزها المستشار محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم.

و يستعد السد العالي لاستكمال مراسم تلقي العزاء وسط أهالي مدينة كفر البطيخ عقب صلاة العشاء بحضور متوقع للدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط، وعددا من مسؤولي المحافظة والشخصيات العامة داخل دمياط.



مستشار اتحاد كرة القدم يقدم واجب العزاء لعصام الحضري